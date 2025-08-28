Исследование показало, что древнее членистоногое существо Jianfengia, которое в прошлом относилось к примитивным родичам пауков и скорпионов, обладало "современной" структурой мозга

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Палеонтологи обнаружили в Китае уникальные окаменелости цзянфэнии, древнего членистоногого существа времен "кембрийского взрыва", изучение структуры чьей нервной системы указало на то, что оно является потенциальным общим предком всех насекомых и ракообразных. Об этом сообщила пресс-служба американского Университета штата Аризона.

"Проведенный нами анализ показал, что древнее членистоногое существо Jianfengia, которое в прошлом относилось к примитивным родичам пауков и скорпионов, обладало "современной" структурой мозга, характерной для ныне существующих ракообразных. Это открытие стало абсолютной неожиданностью для нас", - пояснил профессор Университета штата Аризона (США) Николас Страусфельд, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи уже много лет изучают раннюю историю эволюции членистоногих, включающих в себя ныне существующих насекомых, ракообразных, пауков, клещей и большое число вымерших беспозвоночных. Недавно его научной команде удалось обнаружить в ходе анализа структуры нервной системы моллисонии, одного из древних членистоногих, что общий предок пауков появился не на суше, а в водах первичного океана.

Опираясь на эти успехи, палеонтологи аналогичным образом изучили несколько недавно открытых в Китае окаменелостей цзянфэнии (Jianfengia multisegmentalis), причудливой "креветки-многоножки" с крупными глазами и клешнями, похожими по форме на "клыки" пауков. С момента открытия этих окаменелостей в 1984 году ученые предполагали, что цзянфэния представляла собой примитивного представителя хелицеровых беспозвоночных, к числу которых относятся не только пауки, но и скорпионы, клещи и мечехвосты.

Когда исследователи изучили структуру центральных нервных узлов цзянфэнии, они неожиданно обнаружили, что они повторяли по устройству и расположению ключевых отделов не нервную систему пауков или мечехвостов, а креветок и речных раков. По этой причине ученые предполагают, что Jianfengia multisegmentalis представляют собой потенциальных общих предков не хелицеровых, а жвалоносных беспозвоночных, к которым относятся насекомые и ракообразные.

Это говорит о том, что крупные передние конечности цзянфэний и похожих на них существ впоследствии стали прообразом не клешней скорпионов или клыков пауков, а усиков насекомых и антеннул ракообразных. В пользу этого говорит то, что некоторые ракушковые ракообразные обладают антеннулами, на кончиках которых присутствуют небольшие клешни, которые представляют собой "отголоски" долгой истории эволюции жвалоносных беспозвоночных, подытожил профессор Страусфельд.