Как отмечают исследователи, в недавнем прошлом физики сомневались в том, что магистральные линии оптоволокна, используемые для обмена данными в интернете, можно применять для одновременной передачи обычных и квантовых данных

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Американские физики создали прибор, позволяющий в полностью автоматическом режиме обмениваться обычным трафиком и квантовыми сигналами через одни и те же магистральные оптоволоконные линии при помощи общепринятых протоколов для обмена информацией в глобальной сети. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Пенсильвания (UPenn).

"Мы сделали большой шаг к созданию реального квантового интернета. Нам удалось создать и проверить работу интегральной схемы, способной одновременно обрабатывать и классические, и квантовые данные и передавать их через уже существующие магистральные линии оптоволокна при помощи тех же протоколов, которые сейчас используются для обмена интернет-трафиком", - заявил профессор UPenn Фэн Лян, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают исследователи, в недавнем прошлом физики сомневались в том, что магистральные линии оптоволокна, используемые для обмена данными в интернете, можно применять для одновременной передачи обычных и квантовых данных. Лишь недавно ученым удалось показать, что это не только возможно, но и при этом загруженные линии оптоволоконной связи можно также использовать для квантовой телепортации.

Данные успехи заставили ученых задуматься о создании особых устройств, которые позволяют встраивать квантовые сигналы в IP-пакеты, которыми обмениваются узлы в классических компьютерных сетях. Это, как объясняют исследователи, позволяет обойти одну из главных проблем квантового интернета - невозможность считать содержимое квантового пакета информации, что необходимо сделать для осуществления корректной маршрутизации.

Физики из США обошли эту проблему при помощи чипа, который устроен таким образом, что каждый вырабатываемый им набор сигналов в квантовом интернете предваряется классическим IP-пакетом, который играет роль "заголовка" для этой порции квантовых данных. Это позволяет доставлять квантовый сигнал до адресата в сети, не уничтожая состояние передающих его частиц, и при этом одновременно использовать одно и то же оптоволокно для работы обычного и квантового интернета.

Работу этой системы исследователи проверили на двух узлах университетской оптоволоконной сети длиной в километр, к одному из которых было подключено два абонента. Проведенные учеными эксперименты показали, что созданный ими гибридный "квантовый роутер" корректно доставлял квантовую информацию абонентам в 97% случаев, при этом он не мешал работе обычного интернета. В перспективе это позволит создать "квантовый интернет" поверх уже существующей оптоволоконной инфраструктуры, подытожили ученые.