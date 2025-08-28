Ее продолжительность составила 28 минут

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вторая вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"28 августа в 20:11 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4203 (N10W88) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 28 минут", - сказали в институте.

Ранее сообщалось о вспышке М1.1. 28 августа, согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, ожидается усиление вспышечной активности с возможностью отрыва крупных протуберанцев и формирования вспышек высоких классов в зоне воздействия на Землю.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.