Под постройку РИФ уже определили площадку

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Начало строительства источника синхротронного излучения "Российский источник фотонов (РИФ)" планируется начать в 2026 году. Площадка под строительство уже определена, проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, сообщил в беседе с ТАСС в кулуарах форума "Технопром-2025" вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов.

"Мы завершили в этом году все проектно-изыскательские работы. Мы определили площадку, геологию, сейсмику. <...> Начало строительства - это следующий год. По оценкам [стоимость проекта] - это несколько десятков миллиардов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. "Мы сейчас решаем некоторые вопросы согласования переноса финансирования с других проектов, потому что цена выросла от начальной, которая планировалась", - уточнил Благов.

Собеседник агентства добавил, что центр уже приступил к созданию систем для ускорительного комплекса РИФ. Они схожи с теми, что используются при модернизации "Курчатовского источника синхротронного излучения (КИСИ)". Планируется, что после обновления его энергия будет составлять 2,5 ГэВ. Команда Курчатовского института увеличит яркость установки практически в 10 раз.

На острове Русском ведется работа по созданию уникальной научной установки Российского источника фотонов. На эти цели правительство РФ выделило 12,4 млрд рублей. Установка предназначена для исследования молекулярных структур и позволит ученым расширить знания в области физики, биологии, медицины, создания новых материалов. Ожидается, что ученые, работающие на синхротроне РИФ, будут концентрировать усилия на исследованиях в области Мирового океана и его обитателей, из которых можно будет делать перспективные материалы и лекарственные препараты. Планировалось, что в первой очереди будут четыре станции-лаборатории: структурной кристаллографии биологии моря, малоуглового рассеяния, исследования поверхности жидкости и фотоэлектронной спектроскопии в мягкой рентгеновской области.

О форуме

XII Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 27 по 30 августа, его главная тема - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.