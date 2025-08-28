Командир отряда космонавтов РФ отправится в спецрейс по наблюдению за затмением

Уникальный четырехчасовой рейс пройдет 7 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Командир российского отряда космонавтов Герой России Олег Кононенко сопроводит уникальный четырехчасовой спецрейс по наблюдению лунного затмения, намеченный на 7 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе научно-технической гильдии "Рубежи науки", которая выступает в качестве одного из организаторов проекта.

Там напомнили, что в мероприятии примет участие до восьми воздушных судов, в том числе два борта Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) - Кононенко будет сопровождать второй из этих самолетов. "Рад принять участие в уникальном полете, во время которого я смогу рассказать, как за различными явлениями космонавты наблюдают с МКС. Интересно, что с борта МКС я наблюдал затмения несколько раз, а опыт наблюдения с борта самолета будет для меня первым, и я рад разделить его с участниками Astro Night", - привели в пресс-службе слова Кононенко.

Кроме того, добавили в "Рубежах науки", в рамках рейса будет проведен первый концерт космической музыки во время лунного затмения - им будет управлять композитор и музыкант Андрей Климковский.

Спецрейс намечен на вечер 7 сентября. Планируется, что самолеты вылетят из московского аэропорта Внуково-3 в 19:30 мск и возьмут курс на Северный Урал. Полная фаза затмения ожидается с 20:30 по 21:53 - в момент пика затмения воздушные суда развернутся над Полярным кругом. При условии геомагнитного возмущения пассажиры с одного противоположного от затмения борта смогут наблюдать северное сияние. Таким образом, правый борт увидит первую половину затмения, левый - вторую половину, а при развороте Луна и сияние "поменяются" местами для участников с разных бортов.