Ученые: ласточки, кабаны и клещи начали переселяться в Арктику

По мнению опрошенных ученых, на это повлияла разбалансировка изменений климата

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Изменение климата способствует переселению птиц, насекомых и млекопитающих с юга на север. Это может привести к сокращению мест обитания арктических животных, сообщили ТАСС опрошенные ученые.

"В северной части Вологодской области, где я живу, стало больше ласточек. Наверное, это происходит ввиду меньшего количества сильных морозов, соответственно меньше насекомых погибает зимой и у птиц больше пищи. Также раньше кабанов почти не было, а теперь кабаны появились в средней части Архангельской области и даже в районе Архангельска", - рассказал эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.

Березы, клещи и саранча

Ученые отмечают разбалансировку изменений климата в разных районах планеты. Поэтому о новых устойчивых ареалах обитания говорить рано, но отдельные случаи обнаружить можно, указал руководитель Центра устойчивого развития и здоровья среды Института биологии развития РАН, член научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы Владимир Захаров.

"Ледники на вершинах Кавказа постоянно сокращаются на десятки, сотни метров. Мы наблюдаем распространение видов, которые ранее были там ограничены. Береза повислая, когда ледники уходят, поднимается все выше и выше", - рассказал ученый.

Также клещей, которые ранее встречались в Сибири и на Алтае, обнаруживают в Архангельской области и Подмосковье. Точно так же саранча, которая обычно обитает в южных районах, теперь иногда в жаркие летние периоды встречается и в Московском регионе.

"Млекопитающие - теплокровные животные, их адаптация к новым условиям более совершенна, чем адаптация холоднокровных. Поэтому они имеют возможность проживать в более широком диапазоне климатических условий. И пока не стремятся менять места обитания так быстро, как холоднокровные. К тому же, для них имеет значение не только температура, но и фактор безопасности и человеческая деятельность", - заключил Захаров.

В подготовленном Росгидрометом в 2022 году "Третьем оценочном докладе об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации" приводятся следующие примеры: на Чукотке и в Якутии отмечается появление десятков новых видов птиц; морские птицы (северная олуша и большой поморник) расширяют ареал на север и восток или продвигаются на север вдоль Новой Земли (галстучник, камнешарка, тупик, большой крохаль, серебристая чайка, лесной гуменник). В западной части Арктики наблюдается рост численности многих видов гусеобразных, малого лебедя, добавил исполнительный директор проекта "Земля касается каждого" Владимир Чупров.

"Но нужно помнить, что расширение ареала одних видов идет параллельно со снижением ареалов других видов, например, снижением численности уток в той же западной части Арктики, что связано с эффектом "позеленения" тундр. Или другой пример - проникновение в зону тундр таежных видов - бурого медведя и рыси, что усиливает межвидовую конкуренцию. Это приводит к снижению численности песца и белого медведя и сокращению их ареалов. Эти индикаторы - еще один сигнал, что в атмосфере планеты происходит опасный сбой и необходимы усилия всех стран и людей, чтобы избежать катастрофических сценариев, связанных с изменением климата", - считает Чупров.