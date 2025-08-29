В перспективе планируется провести раскопки одного или двух жилищ, чтобы понять их планировку и структуру

ЯКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Археологам удалось обнаружить десять уникальных неоэскимосских жилищ -полуземлянок, а также сохранившиеся наконечники поворотных гарпунов бирниркского типа на архипелаге Медвежьи острова в акватории Восточно-Сибирского моря. Об этом сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия), старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Виктор Дьяконов.

"Медвежьи острова - уникальная археологическая локация, находящая в самом сердце Арктики, здесь выявлены самые западные в мире на сегодняшний день следы культур предков эскимосов. Нигде больше в Якутии нет памятников, связанных с этими культурами. За три года исследований были полностью обследованы два крупных острова архипелага: Крестовский и Четырехстолбовой. На первом было выявлено три временных стоянки, на втором - остатки 10 неоэскимосских жилищ-полуземлянок", - рассказал Дьяконов.

Ученый отметил, что в перспективе планируется провести раскопки одного или двух жилищ, чтобы понять их планировку и структуру, а также другие архитектурные детали. Начиная с 2021 года на территории заповедника стали проводиться комплексные научные биолого-археологические исследования. Всего было проведено три научных экспедиции: в 2021, 2024 и 2025 годах.

Медвежьи острова в административном плане острова относятся к Нижнеколымскому улусу Якутии. В 2020 году на территории архипелага, а также сопредельной с ним части материковой суши создан государственный природный заповедник "Медвежьи острова". Является структурным подразделением нацпарка "Ленские столбы".