НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Институт химической биологии и фундаментальной медицины (СО РАН) в Новосибирске вместе с коллегами из Швеции получили первые пять кандидатных соединений, перспективных для создания препарата от лихорадки Денге, лекарства от которой пока не существует. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума "Технопром-2025" директор института Владимир Коваль.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.

"Из-за изменений климата Россия становится все более теплой страной, и южные регионы уже поражены лихорадкой Денге. Наш институт совместно с шведским университетом в Стокгольме занимаемся этими исследованиями. Сейчас мы находимся в стадии синтеза. Кандидатные молекулы есть", - сказал собеседник агентства.

Коваль отметил, что больше разработок по лихорадке Денге сейчас в России не ведется. "Это ингибитор протеазы (молекула, которое блокирующая расщепление белков - прим. ТАСС). Все пять молекул, которые найдены, водорастворимы, нетоксичны. Константы связывания (мера взаимодействия между молекулами) гигантские, соответственно, доза должна быть маленькая", - пояснил ученый.

Как сообщали ранее в институте, в исследовании участвуют сотрудники ИХБФМ СО РАН, Института биоорганической химии РАН (Москва) и Шведского университета сельскохозяйственных наук. Ранее ученым удалось уточнить структуру белка - сериновой протеазы, - который необходим вирусу, чтобы проникнуть в клетку. Задача ученых - найти молекулу, которая будет встраиваться в белок и ингибировать его (подавлять его активность).

