Как сообщили в пресс-службе ТГУ, биоуголь может стать решением сразу нескольких экологических задач, в частности, это поиск альтернативных источников энергии, снижение концентрации парниковых газов и утилизация промышленных отходов

ТОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Первую лабораторную партию биоугля, который можно использовать в качестве альтернативного источника энергии или удобрения почвы, получили ученые Томского государственного университета (ТГУ). При внесении в почву биоуголь связывает углерод - основу парниковых газов и в течение долгого времени удерживает его в стабильной форме, снижая тем самым его эмиссию, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые ТГУ уже получили первую лабораторную партию биоугля из луговой травы. Она была произведена на пиролизной установке ТПУ. Экологически чистый продукт будет использован в эксперименте по выращиванию трав и зернобобовых культур. При этом биоуголь будет применяться и как самостоятельное удобрение, и в комбинации с микроэлементами", - сказано в сообщении.

Ученые предполагают, что биоуголь будет эффективен и как сорбент. Это направление ученые ТГУ прорабатывают вместе с московской компанией, занимающейся производством сорбционных препаратов.

"Биоуголь ценен еще и тем, что его можно конвертировать в углеродные единицы (УЕ). Одна УЕ эквивалентна одной тонне углекислого газа или его эквиваленту в других парниковых газах. Она используется для учета выбросов парниковых газов и является инструментом для реализации климатических проектов и торговли на углеродном рынке. Углеродные единицы могут быть проданы заинтересованным сторонам, например, компаниям, которые хотят компенсировать свои собственные выбросы или достичь целей по декарбонизации", - сказал аспирант Биологического института ТГУ Максим Горностаев.

Что такое биоугль

"Биоуголь может стать решением сразу нескольких экологических задач, в частности, это поиск альтернативных источников энергии, снижение концентрации парниковых газов и утилизация промышленных отходов. Сырьем для биоугля может выступать трава, шелуха овса, кукурузы, отработанные стебли растений, например, подсолнечника, и другие отходы. В том числе для переработки подходят и узкоспециализированные отходы органического происхождения, например, сушеные водоросли или кофейная гуща. Биомассу термически перерабатывают в отсутствии кислорода, этот процесс называют пиролизом. Полученный продукт - биоуголь - обладает рядом полезных свойств", - сказала старший научный сотрудник лаборатории биоразнообразия и экологии НИИ ББ ТГУ Лариса Колесниченко.

Биоуголь может выступать инструментом для снижения эмиссии парниковых газов. При внесении в почву он эффективно связывает находящийся в ней органический углерод и удерживает в течение длительного времени. Это препятствует микробному разложению органики, при котором из почв выделяются парниковые газы, например, CO . Соответственно, под влиянием таких мероприятий снизится и их эмиссия в атмосферу. В зарубежных исследованиях отмечается, что пиролиз замедляет углеродный цикл в 100 и более раз, сохраняя углерод в стабильной форме, тогда как естественная деструкция травы в течение двух-трех лет возвращает CO в атмосферу.

"Разложение растительных остатков, которые в большом объеме появляются после переработки сельхозкультур, приводит к выбросам углекислого газа, что усиливает тренд глобального потепления. Использование отходов в качестве сырья для биоуголя позволяет не просто решить проблему утилизации, но и получить высокомаржинальный продукт в виде удобрения, повышающего плодородность почвы и снижающего ее плотность. Это позволяет корневой системе лучше развиваться в почве и обеспечит растение полезными веществами", - отметил Горностаев.