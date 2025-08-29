Замдиректора Института ядерной физики СО РАН привел в пример статьи, вышедшие в журнале Physics Today, где ученые заявляют, что наука должна быть вне политики

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Потепление отмечается в отношениях российских и американских ученых после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях форума "Технопром-2025" академик РАН, замдиректора Института ядерной физики СО РАН и директор ЦКП "СКИФ" Евгений Левичев.

"Среди ученых Америки началось движение на восстановление отношений с российскими организациями. <...> Информация последних дней от наших же товарищей, [которые работают в США], там реально наблюдается потепление. <...> Например, один мой хороший знакомый сказал, что если раньше было категорически запрещено общаться с российскими учеными с рабочего места через рабочий компьютер, только из дома, то теперь ему сказали: "Пожалуйста, общайся", - сказал он.

Академик привел в пример также статьи, вышедшие в журнале Physics Today, где ученые заявляют, что наука должна быть вне политики. Кроме этого, физик отметил, что научные издания США, в отличие от европейских, при публикации исследований российских ученых не заставляют вычеркивать аффилиации с организациями из РФ.

Он дополнил, что до того, как американцы ввели санкции, отношения между учеными были очень хорошими. В частности, в США работали ученые из Института ядерной физики СО РАН. Ряд исследователей из института сейчас занимают высокие посты в американских научных организациях сферы синхротронных исследований. "Не мы это начали. В любой момент, когда они готовы открываться, мы готовы продолжить отношения с ними", - отметил Левичев.

По его словам, если отношения будут восстановлены, то сотрудничество ученых может продолжиться в том числе в синхротронных исследованиях. "В Америке есть очень хорошие источники синхротронного излучения. Не так давно там заработал новый источник четвертого поколения в Аргонской лаборатории. Вот с ними мы могли бы также сотрудничать, как и с китайцами, и в области экспериментов с синхротронным излучением, и в области создания новых излучающих устройств", - добавил он.

