Исследователи УФУ доказали эффективность технологии гидроизоляции фундаментов методом сухой просыпки, который повышает водонепроницаемость бетона и снижает стоимость работ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета разработали и запатентовали новый метод гидроизоляции фундаментов, который поможет существенно снизить затраты на строительство и повысить надежность защиты конструкций от влаги. Метод предполагает засыпку специального цементного состава между арматурой и бетонной смесью перед заливкой фундамента, рассказали ТАСС в отделе научных коммуникаций вуза.

"Исследователи Уральского федерального университета доказали эффективность технологии гидроизоляции фундаментов методом сухой просыпки, который повышает водонепроницаемость бетона и снижает стоимость работ. Для реализации этого метода ученые создали специальное устройство, защитив его патентом РФ", - рассказали там.

В вузе уточнили, что в настоящее время зачастую используется гидроизоляция фундаментных конструкций с применением рулонных битумных материалов - это дорого и трудоемко, при этом срок службы таких покрытий фактически меньше, чем самого фундамента. Ученые предложили применение технологии сухой просыпки, которая позволяет повысить водонепроницаемость бетона без использования традиционных рулонных материалов. Метод предполагает засыпку специального цементного состава между арматурой и бетонной смесью перед заливкой фундамента.

Эффективность метода подтверждена экспериментально: применение слоя просыпки в 2 мм повышает водонепроницаемость бетона более чем в два раза. Изначальная бетонная смесь не пропускала воду при давлении 0,8 МПа, а после применения метода сухой просыпки уровень водопроницаемости нижнего слоя бетона увеличился более чем в два раза, не пропуская воду вплоть до давления в 2МПа, что соответствует высокому классу водонепроницаемости. При этом ключевая проблема метода сухой просыпки - неравномерное распределение смеси и ее оседание на стержнях арматуры решена - агрегат дозирует смесь, исключая комки и контролируя высоту и расход нанесения, что гарантирует равномерный слой смеси даже при работе с низкоквалифицированным персоналом.

Как отмечают исследователи, одними из главных результатов применения нового метода станут повышенная надежность гидроизоляции фундамента, сопоставимая по сроку службы с самим основанием, и экономическая выгода: при площади фундамента 1 тыс. кв. м экономия составляет от 140 тыс. до 400 тыс. рублей в зависимости от количества слоев заменяемой гидроизоляции.