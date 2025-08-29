Квантовые компьютеры и все, что с ними связано

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Исследователи Казанского федерального университета (КФУ) предложили новый подход к созданию масштабируемых квантовых устройств на основе карбида кремния, который может стать основой для разработки квантовых чипов с высоким уровнем интеграции и надежности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Ученые изучали азот-вакансионные центры в кристалле карбида кремния (SiC) политипа 6H, которые обладают уникальными квантовыми свойствами.

"В отличие от алмаза, доступного лишь в виде мелких кристаллов, карбид кремния - это высокотехнологичный промышленный полупроводник, для которого освоено выращивание восьмидюймовых 200-мм подложек. Это обстоятельство критически важно для создания масштабируемых квантовых устройств: крупные и высококачественные пластины позволяют применять стандартные методы микросистемной и полупроводниковой технологии, включая литографию, травление и ионную имплантацию. Такой подход открывает путь к массовому производству квантовых чипов с высоким уровнем интеграции, надежностью и повторяемостью параметров", - цитирует пресс-служба научного сотрудника молодежной НИЛ Фадиса Мурзаханова.

Эксперименты показали высокие значения коэффициента преобразования оптического излучения в спиновую намагниченность (k = 0,999), что позволяет использовать такие системы в качестве связующего элемента между спиновыми центрами и фотонами. Кроме того, спиновые дефекты демонстрируют длительное время "жизни" - до секундного диапазона, что важно для хранения квантовой информации.

Как отметила участница исследования Юлия Ермакова, оптические переходы в кристалле карбида кремния происходят в ближней инфракрасной области (1,1 тыс. - 1,3 тыс. нанометров), что делает их перспективными для квантовых коммуникаций на большие расстояния.

Исследования проводятся в сотрудничестве с Физико-техническим институтом им. А. Ф. Иоффе РАН - одним из мировых лидеров в области синтеза карбида кремния. "Квантовые технологии на данным момент имеют три основных направления - квантовые вычисления, коммуникации и сенсорика. В данном случае результаты будут полезны при разработке элементов преобразования квантовой информации между различными средами с эффективным переносом или преобразованием данных - в квантовых коммуникациях, сетях и спин-фотонных интерфейсах", - заключила участница исследования Екатерина Дмитриева.