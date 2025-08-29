Разработка необходима, чтобы собирать данные с оборудования, настраивать его с помощью компьютера, предсказывать поломки

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Цифровой двойник процесса производства микроэлектроники для технологии фотолитографии продемонстрировали вице-премьеру Дмитрию Чернышенко во время посещения Новосибирского государственного университета (НГУ), передает корреспондент ТАСС.

Фотолитография - метод получения определенного рисунка на поверхности материала, широко используемый в микроэлектронике и других видах микротехнологий, а также в производстве печатных плат.

"Мы разработали цифровой двойник для процесса производства микроэлектроники. Теперь разрабатываем платформу. Она будет размещаться на предприятиях микроэлектронной промышленности в Новосибирске и Нижнем Новгороде. Это делается для того, чтобы повысить процесс выхода новых изделий - микросхем", - рассказал вице-премьеру Михаил Марченко, глава проекта Центра ИИ НГУ.

Разработчик уточнил, что цифровой двойник необходим, чтобы собирать данные с оборудования, настраивать его с помощью компьютера, предсказывать поломки. Учеными создана модель фотолитографа, который переносит изображение с фотошаблона на поверхность будущей микросхемы. "Мы моделируем все процессы, и дальше с помощью такого цифрового двойника будет настраиваться оборудование", - сказал он.

Марченко отметил, что цифровой двойник может управлять десятками параметров, в то время как человек может учитывать только несколько. "Было подсчитано, что это даст существенную экономию во времени подбора технологических рецептов", - добавил ученый.

Глава центра ИИ НГУ Александр Люлько уточнил, что проект реализуется по заказу Сбера. "Интерес большой на заводах, в том числе на Новосибирском заводе полупроводниковых приборов (НЗПП)", - уточнил он.