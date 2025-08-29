Результаты первого применения были продемонстрированы на Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) и Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН предложили алгоритм построения цифровых карт потенциальной урожайности теплолюбивых сорговых культур и прогноза этой урожайности на 2030 год. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

"Результаты первого применения были продемонстрированы на Новгородской области: были обнаружены зоны повышенной теплообеспеченности, расположенные в прибрежной области Приильменской низменности. Теплолюбивым сорговым культурам там будет комфортно, и они дадут большой урожай. Ученые отмечают, что при замене в этой зоне традиционных вико-овсяных и вико-гороховых смесей на сорговые культуры прибавка урожая зеленой массы может составить от 30 до 45 тонн на гектар. Автором НовГУ выступил доцент кафедры геоэкологии и лесоустройства Иван Смирнов", - отмечается в сообщении.

Как отмечают исследователи, в Нечерноземной зоне России глобальное потепление приводит к повышению теплообеспеченности сельскохозяйственных земель. За последние десятилетия в Новгородской области возросли суммы активной среднесуточной температуры воздуха. Это количество тепла, необходимое для роста и развития растений. Оно рассчитывается как сумма средних суточных температур воздуха за вегетационный период, превышающих 10 градусов Цельсия. Сейчас этот показатель находится в диапазоне 1940-2660 градусов Цельсия, что проявляется в увеличении продолжительности периода вегетации и возможности внедрения на территории региона теплолюбивых сельскохозяйственных культур, характеризующихся большей урожайностью и устойчивостью к засухам.

"Перспективными для интродукции кормовыми культурами в Западной Европе являются сорговые культуры. Для их выращивания необходима сумма активной температуры воздуха в интервале от 2 500 до 3 000 градусов Цельсия за вегетационный период. Нижняя граница САТ воздуха уже достигнута верхним пределом в Новгородской области - 2 660 градусов Цельсия. Поэтому в 2016 году на территории региона впервые были посеяны семена сорговых культур: суданской травы линии "Землячка", сорго-суданкового гибрида "Навигатор", многолетнего сорго "Караван". В условиях Новгородской области урожайность зеленой массы суданской травы "Землячка" и сорго-суданкового гибрида "Навигатор" в фазу выметывания составила 58 и 68 тонн на гектар соответственно. Для сравнения, урожайность традиционных для Новгородской области однолетних кормовых культур - вико-овсяных и горохо-овсяных смесей - составляет 15-25 тонн на гектар", - отметил Иван Смирнов.

Ученый поясняет, что была выявлена сильная зависимость урожайности от теплообеспеченности в первую половину вегетации растений - с мая по июнь, которая показала, что повышение суммы активной температуры на 100 градусов Цельсия приводит к увеличению урожайности на 12 тонн на гектар. Цель дальнейшего исследования состояла в разработке алгоритма выбора наиболее теплообеспеченных участков для засеивания сорговых культур и достижения наибольшей урожайности. В ходе разработки применялись результаты многолетних тепловых космических съемок и опытных данных полей Новгородского национального исследовательского института сельского хозяйства.

Суть методики

Обычно урожайность культур прогнозируют на основе статистических данных о температуре воздуха, измеренной на высоте двух метров над поверхностью почвы. Принципиальным моментом использования материалов тепловой космической съемки является обоснование применимости температуры подстилающей поверхности вместо температуры воздуха. Температура подстилающей поверхности - это температура поверхности суши (почвы) или поверхности водоемов (океанов, морей, озер). Нагреваясь солнечными лучами, эта поверхность передает тепло нижележащим слоям и воздуху. Для этого проводился анализ соотношений температуры воздуха на новгородской метеостанции с температурой подстилающей поверхности на опытных полях. Он показал высокую статистически значимую сходность результатов космической съемки с реальными метеоусловиями.

Результатом реализации алгоритма явились цифровые карты потенциальной урожайности сорговых культур и прогноза потенциальной урожайности сорговых культур в 2030 году. Анализ теплообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения Новгородской области показал, что земли с повышенными значениями САТ ПП расположены в прибрежной области Приильменской низменности. В зависимости от погодных условий уровень теплообеспеченности менялся от года к году, но в приозерных районах во все годы отмечена более высокая, по сравнению с остальной территорией, теплообеспеченность.