Возобновлены природные исследования на архипелаге Северная Земля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Ученые Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) возобновили исследования природной среды арктического региона на архипелаге Северная Земля. Как сообщила пресс-служба ААНИИ, новый зимовочный состав ученых высадился на архипелаге.

"Научно-исследовательское судно "Академик Трешников" доставило на станцию "Ледовая база мыс Баранова" 13 ученых Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, которые продолжат заниматься исследованием природной среды арктического региона", - говорится в сообщении.

В задачи ученых входит проведение в ближайшие месяцы масштабного комплексного мониторинга. Они будут изучать состояние атмосферы, океана, ледового покрова и вечной мерзлоты, а также проведут исследования в области океанографии, гляциологии, геофизики и гидрологии.

Как отметили представители ААНИИ, особое внимание ученые уделят изменению климата в Арктике, мониторингу загрязнений и внедрению современных технологий наблюдений.

"Эти исследования позволят точнее оценить происходящие климатические процессы в высоких широтах и сформировать новые методы наблюдений за Арктикой", - сообщили в институте.