Это позволит изучить их структуру в условиях отсутствия гравитации

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН планируют в течение 2025-2027 годов направить несколько партий белковых молекул для кристаллизации в космосе. Это позволит изучить их структуру в условиях отсутствия гравитации, сообщил в беседе с ТАСС на полях форума "Технопром-2025" директор института Владимир Коваль.

Кристаллизация белков - это переход белков из жидкостного состояния в твердое кристаллическое. Этот процесс нужен, чтобы определить трехмерную структуру белков методом рентгеноструктурного анализа. Знание структуры белковой молекулы позволяет понять механизм ее функционирования, что часто используется, например, при создании новых лекарств.

"Космос дает возможность кристаллизовать те белки, которые в условиях Земли не кристаллизуются. <...> В настоящий момент идет согласование условий проведения предстоящего эксперимента. Сейчас у нас в планах закристаллизовать белки на орбите и исследовать их структуры", - сказал собеседник агентства, добавив, что отправка белков планируется в течение 2025-2027 годов.

Ученый отметил, что подобные эксперименты требуют серьезных временных затрат по согласованию всех деталей. Вернувшиеся на Землю кристаллы белков планируется исследовать с помощью синхротронного излучения.

Коваль пояснил, что сейчас считается, что в человеческом теле насчитывается около 25-30 тыс. генов, где каждый представляет собой белок. Однако, исследованы лишь те, которые удобны к выделению и кристаллизации. "В космосе в условиях отсутствия гравитации есть возможность кристаллизовать белки другой природы. Это, например, мембранные белки, которые здесь в воде не растворяются, или неструктурированные белки, которые не имеют жесткой трехмерной структуры в физиологических условиях", - добавил руководитель ИХБФМ СО РАН.

