На него нанесено изображение лося

КРАСНОЯРСК, 30 августа. /ТАСС/. Уникальный керамический сосуд с изображением лося, выполненным в стиле петроглифов, обнаружили археологи в районе реки Ангары в Красноярском крае. Находка поможет датировать петроглифы, наскальные рисунки древних народов, живших некогда в Сибири, сообщил ТАСС директор АНО "Археологическое исследование Сибири" (АИС) Тимофей Ключников.

"Сосуд прежде всего уникален тем, что на него нанесено изображение лося, изображенного в технике петроглифов. Подобного рода сосуды - они датируются в диапазоне от 3,5 до 4,5 тыс. лет назад. И зная по крайней мере приблизительную дату появления сосуда, мы можем теперь уже достаточно обоснованно опираться в датировке некоторых наскальных изображений, которые раньше датировались по различным косвенным признакам. Теперь у нас есть достаточно хорошая привязка", - сказал Ключников.

Ранее в Приангарье находили сосуды с изображением животных, однако они были выполнены совершенно в другой технике.

В Сибири известно большое количество петроглифов. На многих из них господствующим сюжетом является изображение лося. Традиционно древние мастера вырезали, вытачивали рисунки на поверхности скал, затем линии заполнялись охрой.