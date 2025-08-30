Как отметили ученые, в каталогах активная область получила категорию "Beta-Gamma-Delta", то есть достигла высшего уровня размера и сложности

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Активная область Солнца 4917 в ближайшие два дня будет представлять наибольшую опасность для Земли. Область уже накопила большие запасы энергии, но пока не делала значимых выбросов в сторону Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Активная область 4197, быстрый рост и исключительные размеры которой привлекают к себе сейчас внимание всех мировых центров космической погоды, вышла сегодня ночью на центральный солнечный меридиан, то есть точно на линию Солнце-Земля, и в ближайшие двое суток будет представлять собой наибольшую опасность для планеты за все время своего существования", - говорится в сообщении.

По данным ученых, в каталогах активная область получила категорию "Beta-Gamma-Delta". Это значит, что она достигла высшего уровня сложности и размера, который может быть группы пятен на Солнце. Еще 29 августа центр имел категорию "Beta-Gamma", отметили в лаборатории.

Ученые уточнили, что пока не зафиксировали ни одной значимой вспышки, несмотря на "очевидно огромные" запасы энергии. Пока можно наблюдать только интенсивный разогрев окружающей короны, в результате которого ее тепловое излучение за последние несколько дней выросло в три-пять раз.