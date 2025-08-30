В России появится каталог особо ценных образцов микробов

В нем также будут бактерии, мицелиальные грибы, микроводоросли, культуры клеток

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Правительство России своим распоряжением утвердило программу развития Национального центра генетических ресурсов до 2031 года, которая предполагает в том числе создание каталога особо ценных образцов микробов. Объем федерального финансирования в следующие пять лет составит 9 млрд рублей, следует из документа в распоряжении ТАСС.

Таким образом кабмин делает конкретные шаги по реализации президентского указа, образовавшего центр на базе Курчатовского института. Программа, следует из документа, "направлена на формирование условий и инфраструктуры для эффективного и рационального использования генетических ресурсов микроорганизмов" и, как следствие, ускоренного развития биоэкономики РФ.

Согласно программе развития, планируется создать условия для сохранения, развития, исследования и безопасного использования генетических ресурсов микроорганизмов, а также для привлечения талантливых специалистов. Кроме того, в рамках программы "на базе комплекса зданий научно-технологического центра нанотехнологий, центра синхротронного излучения, специализированного нейтронного центра" будет организована нанотехнологическая лаборатория.

Каталог особо ценных образцов

В рамках реализации программы в России появится Национальный каталог особо ценных образцов генетических ресурсов микроорганизмов. Он соединит уже сформированные различными научными и образовательными учреждениями коллекции и будет пополняться за счет новых открытий.

В каталог будут включаться бактерии и бактериофаги, мицелиальные грибы (в том числе дрожжи), микроводоросли, культуры клеток, микробные ассоциации. Коллекция поможет внедрить новые методики работы с генетическими ресурсами и помочь инновационным проектам, в том числе использованию биоресурсов в промышленности.

Как отмечается в тексте программы, помимо традиционных хлебопечения, виноделия и производства кисломолочных продуктов, "в последние десятилетия микроорганизмы стали широко применяться во всех сферах, включая сельское хозяйство, медицину и химическую промышленность, <…> а также в биотехнологиях очистки окружающей среды от нефтяных загрязнений". Поэтому биотехнологии стали рассматривать как сквозные - то есть оказывающие влияние на всю экономику в целом.

"Для Российской Федерации это имеет важное значение, так как именно становление отечественной биоэкономики может обеспечить прорывное развитие экономики Российской Федерации в целом, технологическую независимость, а также продовольственную и биологическую безопасность", - заключается в документе.