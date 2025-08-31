Эксперт Орлов: потепление морей в российской Арктике может увеличить уловы рыбы

Руководитель лаборатории океанической ихтиофауны Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН сообщил, что рыбный промысел в регионе является рискованным

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Изменение климата, которое приводит к расселению на север некоторых видов рыб, может положительно сказаться на рыболовстве. Такое мнение высказал ТАСС руководитель лаборатории океанической ихтиофауны Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Алексей Орлов.

"С точки зрения рыболовства, проникновение некоторых видов в Арктику может иметь положительный эффект. Яркий пример - это обнаружение в Чукотском море в 2019 г. огромных скоплений крупноразмерного минтая, общая биомасса которого была оценена величиной порядка 900 тыс. тонн. По результатам этих исследований к промыслу в 2021 г. было рекомендовано 37 тыс. тонн. Однако климатические условия и сложная логистика в Арктике пока делают промысел минтая в этом районе рискованным: никто не может точно спрогнозировать, сколько этой рыбы из Берингова моря придет на нагул в Чукотское [море] в конкретном году. Поэтому пока промысел минтая в этом районе не получил должного развития", - сказал Орлов.

По его словам, в российской Арктике в последние годы появились впервые, были повторно отмечены или существенно расширили свой ареал и значительно увеличили численность следующие виды: черный палтус, тихоокеанская треска, минтай, синяя зубатка, окунь-клювач и бентозема. При этом эксперт отметил, что проблема влияния видов-вселенцев на аборигенные виды пока еще изучена очень плохо.

"Потенциально инвазивные виды, при условии их высокой численности, могут приводить к изменениям состава и структуры рыбных сообществ, а также вступать с местной фауной в конкурентные пищевые отношения. Хищные рыбы-вселенцы могут напрямую сокращать численность мирных аборигенных видов. Инвазивные виды могут также нести с собой несвойственную местным сообществам паразитофауну. Все это негативно отражается прежде всего на биологическом разнообразии аборигенной фауны", - заключил ученый.