Обнаружены три экологические формы южной мальмы в курильском озере

Исследование позволяет лучше понять биологические ресурсы Камчатки и Курильских островов, что важно для их рационального использования и охраны

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Исследователи из Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга и Института проблем экологии и эволюции РАН обнаружили первый подтвержденный случай экологической диверсификации у южной мальмы в озере Глухое на острове Парамушир (Курильские острова). Ученые выявили три четко различающиеся экологические формы одного вида рыб, адаптировавшиеся к разным условиям обитания в пределах одного водоема, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В озере Глухое ученые обнаружили три формы южной мальмы, которые кардинально отличаются друг от друга по размерам и способу питания. Пелагическая хищная форма включает крупных особей до 60 сантиметров, которые специализируются на питании молодью нерки и другими гольцами в толще воды. Бентопелагическая форма состоит из средних по размеру особей до 30 сантиметров, потребляющих преимущественно бокоплавов на склонах озера. Глубоководная бентосная форма объединяет мелких особей до 20 сантиметров, питающихся моллюсками и личинками насекомых на максимальных глубинах", - говорится в сообщении.

По словам и.о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга Ольги Ребковец, подобные исследования имеют большую практическую значимость для региона. Они позволяют лучше понять биологические ресурсы Камчатки и Курильских островов, что важно для их рационального использования и охраны.

Озеро Глухое расположено в труднодоступном месте, в средней части острова Парамушир, в четырех километрах от побережья Охотского моря. Площадь озера составляет один квадратный километр, глубина достигает 30 метров.

Отмечается, что выявленные экологические формы показывают параллелизм с диверсификацией у близкого вида в камчатских озерах: Медвежье, Верхне-Авачинское, Азабачье и Кроноцкое. Предварительный морфометрический анализ - исследование формы и размеров различных частей тела рыб - показал поразительное сходство между экологическими формами из разных озер. При этом степень этого сходства превышает межвидовые различия между южной мальмой и близким видом. По словам заведующей молодежной лабораторией исследования антропогенной динамики экосистем КамГУ им. Витуса Беринга Дарьи Паничевой, выявленные экологические формы демонстрируют параллелизм с диверсификацией у близкого вида в камчатских озерах. "Получается, что в схожих озерах рыбы развиваются по одному сценарию - природа как будто использует один и тот же "рецепт" для их эволюции", - сказала она.

Ученые планируют провести полногеномный анализ для выявления генетических основ параллельной дивергенции. Полученные результаты будут иметь важное значение для понимания механизмов видообразования у лососевых рыб. Исследование также вносит вклад в изучение биоразнообразия курильских водоемов и процессов формирования экосистем в условиях островной изоляции.