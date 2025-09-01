Красноярский край и Приангарье обладают потенциалом для добычи РЗМ

Они более доступны для разработки, чем Томторское месторождение в Арктике

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Красноярский край и Иркутская область в Сибирском федеральном округе обладают тремя месторождениями редкоземельных металлов, потенциально интересных для добычи. Они более доступны для разработки, чем Томторское месторождение, одно из крупнейших в мире, которое находится в Арктике, сообщил в беседе с ТАСС директор Института геологии и минералогии СО РАН Николай Крук.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является одним из безусловных лидеров в мире по запасам редкоземельных металлов, а также добавил, что Россия с удовольствием работала бы с любыми иностранными партнерами в отрасли редкоземельных металлов, в том числе с американскими.

"Есть достаточно много месторождений в Красноярском крае и Иркутской области - это Белозиминская группа месторождений, Чуктуконское и Зашихинское месторождения", - сказал собеседник агентства.

Белозиминское и Зашихинское месторождения находятся вблизи Нижнеудинска Иркутской области. Оба обладают запасами ниобия. Чуктуконское месторождение, также богатое рудами ниобия, расположено в Богучанском районе Красноярского края.

Ученый отметил, что по запасам эти месторождения не так значительны, как Томторское месторождение редкоземельных металлов, которое расположено на северо-западе Якутии и считается одним из крупнейших в мире. Однако, по словам геолога, разработки сибирских залежей редкоземов более доступны. При этом целесообразность добычи редкоземов, по мнению Крука, надо просчитывать на десятки лет вперед.

Он отметил, что в РФ необходимы заводы для создания изделий из редкоземельных металлов, в частности, магнитов, двигателей, электроники.

"До настоящего времени мы получали комплексные карбонаты редкоземельных элементов с дальнейшей переработкой за пределами страны, и, соответственно, производств, которые потреблями редкозем и производили конечную продукцию в России крайне мало", - добавил он.