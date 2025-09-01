В Новосибирске разработали методику обследования плотин без остановки ГЭС

Она сочетает в себе сейсмоэмисионную томографию и метод стоячих волн - измерения собственных колебаний какой-либо конструкции под влиянием естественных сил

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске разработали уникальную комплексную методику обследования плотин гидроэлектростанций без остановки их работы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

Обследование плотин - это, прежде всего, вопрос безопасности. Гидротехнические сооружения подвержены воздействию различных факторов, которые со временем могут привести к ухудшению их состояния. Существует множество методов неразрушающего контроля, с помощью которых можно выявить, например, наличие коррозии элементов плотины или зоны фильтрации в ее теле. Основным методом является визуальный осмотр, позволяющий увидеть уже возникшие последствия возможных дефектов. Каждый метод имеет свои ограничения, связанные с типом выявляемых дефектов, в связи с чем ни один из них не может применяться как самостоятельный.

"Комплексная методика, разработанная при поддержке Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН, может применяться и в других отраслях: для картирования пещер, выявления коррозии металла, обводненности зданий и сооружений, обследования дорожного полотна и мостов. Все это важно, в первую очередь, для обеспечения безопасной эксплуатации объектов", - рассказали в вузе.

Суть методики

Методика сочетает в себе сейсмоэмисионную томографию и метод стоячих волн - измерения собственных колебаний какой-либо конструкции под влиянием естественных сил. Разработанный подход ученые испытали при обследовании плотины гидроэлектростанции, расположенной в зоне вечной мерзлоты, и прилегающих территорий. "Одним из самых интересных результатов, полученных в комплексе двух методов, является локализация зоны фильтрации на глубине 30 метров, что было выявлено с помощью метода сейсмоэмиссионной томографии, ранее не применявшегося при подобных исследованиях", - уточнили в пресс-службе.

Фильтрация - это процесс прохождения воды через пористые материалы (в данном случае через тело плотины), и ее своевременное выявление является крайне важной задачей, так как неконтролируемая фильтрация - это один из наиболее опасных факторов, способных привести к аварии или разрушению плотины.

При обследовании плотины было выполнено более 700 точек измерений, что позволило с высокой точностью локализовать выявленные дефекты. Достоверность полученных результатов подтверждается анализом многолетних данных об уровнях воды верхнего и нижнего бьефов и результатами последующего комплекса обследований работниками гидроэлектростанции. На данный момент командой ученых проводится обследование зданий и инженерных сооружений по всей России и за рубежом.

"В будущем хотелось бы повсеместно внедрить системы мониторинга, оснастить опасные производственные объекты оборудованием, позволяющим вовремя сообщать об изменениях в объектах, и расширить границы применимости метода", - цитирует пресс-служба одного из авторов исследования Алину Лукьянову.