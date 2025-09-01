Найдены эффективные механизмы блокировки ферроптоза макрофагов

Особое внимание уделили донорам оксида азота

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета выявили механизмы эффективной блокировки программируемой гибели клеток иммунной системы (ферроптоз макрофагов). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Исследование было посвящено ферроптозу макрофагов, а именно его регуляции и потенциалу для иммуноонкологической терапии. Сейчас ферроптоз активно изучается в разных областях - от болезни Альцгеймера до рака носоглотки", - уточнила одна из авторов исследования Мария Юрканова.

Отмечается, что особое внимание было уделено донорам оксида азота (NO) - соединениям, которые постепенно выделяют эту биологически активную молекулу, участвующую в регуляции воспаления и защиты клеток. "Исследование показало, что ключевую роль играет кинетика высвобождения NO (оксида азота - прим. ТАСС). Только длительное воздействие оксида азота оказалось способно эффективно блокировать накопление липидных перекисей - главный признак ферроптоза", - говорится в сообщении.

Кроме того, ученые выяснили, что аутологичная сыворотка - то есть собственная сыворотка крови пациента - полностью блокирует гибель клеток, создавая условия, близкие к естественным.

По информации пресс-службы, выводы, сделанные в ходе работы, открывают перспективы для разработки иммуноонкологических и противовоспалительных терапевтических стратегий.

Исследования велись при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ.