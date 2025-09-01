Садовничий: число резидентов Долины МГУ достигло 300

Ректор МГУ отметил предложил студентам подумать над интересными проектами, которые могут дополнить число реализуемых

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Количество компаний, получивших статус резидента инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Воробьевы горы" (Долины МГУ), достигло 300. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий, выступая в День знаний с традиционной актовой лекцией перед первокурсниками.

Проект ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы" реализуется в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Всего будет построено девять профильных кластеров общей площадью 479 тыс. кв. м на площади 17,6 га.

"Что такое долина? Это территория, где наука встречается с бизнесом, где фундаментальные знания превращаются в технологии. 300 инновационных компаний уже находятся в статусе участников долины", - сказал ректор университета.

Садовничий предложил собравшимся в зале студентам подумать над интересными проектами, которые могут дополнить число реализуемых в Долине МГУ.