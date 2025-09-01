Софт автоматически меняет величину и направление электрического и магнитного полей в любом требуемом режиме

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Специалисты Российского технологического университета МИРЭА создали мини-программу для работы с нанотехнологиями, которая автоматизирует управление магнитными и электрическими полями и совместима с обычным компьютером сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Исследователи из РТУ МИРЭА разработали компактный софт, который автоматизирует управление сложными лабораторными установками: он гибко настраивает электрические и магнитные поля, параллельно фиксируя данные, и работает даже на обычном компьютере. Это ускоряет создание новых материалов - от сверхчувствительных датчиков до энергосберегающей электроники", - отметили в пресс-службе.

Софт автоматически меняет величину и направление электрического и магнитного полей в любом требуемом режиме (только электрическое, только магнитное или совместно) и снимает данные по каждому каналу. Все измерения сохраняются в едином файле, что дает полную картину взаимосвязи между управляющими полями и исследуемыми параметрами.

"Наша программа позволяет одновременно регистрировать два различных магнитооптических эффекта. В рамках текущих работ мы одновременно исследуем магнитные зависимости терагерц-сигнала и магнитооптический эффект Керра в наноструктурах, получая согласованную информацию о поведении магнитных моментов в структуре", - рассказала инженер лаборатории фемтосекундной оптики для нанотехнологий Екатерина Лебедева.

Объем установочного пакета мини-программы не превышает 200 КБ, а требования к аппаратуре остаются минимальными - достаточно любого ПК среднего класса. Это позволяет отказаться от громоздких и дорогостоящих установок, перенеся все задачи управления и сбора данных в программную среду.