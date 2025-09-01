Назван оптимальный способ поиска аналогов Земли с орбиты

За год работы инфракрасный космический телескоп с прямоугольным зеркалом длиной в 20 м и шириной в 1 м сможет обнаружить примерно 11 потенциально обитаемых планет, считают ученые

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Астрономы предложили вывести в космос космический телескоп с прямоугольным зеркалом длиной 20 м и шириной 1 м для максимально эффективного поиска аналогов Земли у других близлежащих звезд. Он поможет открыть примерно три десятка потенциально обитаемых экзопланет, пишут ученые в статье в научном журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

"Простой инфракрасный космический телескоп с прямоугольным зеркалом длиной в 20 м и шириной в 1 м , построенный на базе технологий, уже созданных для орбитального телескопа "Джеймс Уэбб", будет оптимален для поиска землеподобных миров. За год работы он сможет обнаружить примерно 11 потенциально обитаемых планет, а за всю длину миссии - порядка трех десятков миров, расположенных в ближайших окрестностях Земли", - пишут ученые.

К такому выводу пришла группа американских планетологов под руководством профессора Политехнического института Ренсселера (США) Хайди Ньюберг при оценке перспектив обнаружения землеподобных планет, на поверхности которых присутствует вода в жидком виде. За последние полтора десятилетия астрономы открыли несколько десятков потенциальных аналогов Земли, однако из-за низкой разрешающей способности телескопов планетологи пока не могут сказать, присутствуют ли водоемы на поверхности хотя бы одной из них.

Ученые предложили построить специализированный телескоп для поиска подобных сигналов, способный улавливать излучение на длине волны в 10 микрометров, связанное со свечением океанов и других скоплений воды. В прошлом, ученые не рассматривали возможность сооружения подобных установок, так как для обнаружения водных планет даже в ближайших окрестностях Солнечной системы потребуется гигантский космический телескоп, диаметр чьего зеркала составляет 20 и более метров.

Проведенные американскими планетологами расчеты показывают, что подобный телескоп можно значительно упростить и удешевить двумя путями. Во-первых, его зеркало не обязательно должно обладать сферической формой - его можно изготовить в виде прямоугольника. Во-вторых, данное зеркало можно разбить на двадцать метровых сегментов, которые будут после вывода телескопа в космос объединены в единое целое при помощи технологий, созданных для запуска "Джеймса Уэбба", пока крупнейшего в мире орбитального телескопа с зеркалом диаметром в 6,5 м.

Такая конструкция, как показывают расчеты, сможет обнаружить примерно половину аналогов Земли, вращающихся вокруг звезд в ближайших 30 световых годах от Земли, и за первый год работы данный телескоп откроет более десяти потенциально обитаемых миров. Их изучение поможет понять, насколько распространены подобные планеты в Млечном Пути, а также подобрать оптимальных кандидатов для дальнейшего изучения, в том числе при помощи планируемых межзвездных миссий.