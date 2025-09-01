В Китае создали ткань, преобразующую тепло человека в электричество

Изобретение может решить проблему частой зарядки для носимых устройств

ГОНКОНГ, 1 сентября. /ТАСС/. Китайские ученые создали эластичный материал, который может преобразовывать тепло человеческого тела в электричество, что в будущем позволит создавать самозаряжающуюся "умную" одежду и носимые гаджеты. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

"Мы первые в мире, кто предложил концепцию термоэлектрической резины", - приводит издание слова руководителя исследовательской группы, ученого-материаловеда из Пекинского университета Лэй Тина. Ключевая инновация заключается в гибридной структуре, сочетающей полупроводниковые полимеры с эластичной резиной. Материал способен растягиваться более чем на 850% от своей первоначальной длины, сохраняя при этом высокую электропроводность и термоэлектрические свойства, сопоставимые со свойствами традиционных неорганических материалов.

Газета сообщает, что изобретение может решить проблему частой зарядки для носимых устройств. Ученые планируют встраивать материал в одежду, которая сможет заряжать телефон в кармане и регулировать температуру тела. Другие потенциальные области применения включают медицинские датчики, не требующие внешних батарей.