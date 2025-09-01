Возраст находки на юге Англии составляет 712-770 тыс. лет

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Международный коллектив антропологов и палеонтологов обнаружил на юге современной Англии пока самую древнюю стоянку людей в северных регионах Европы, чей возраст составляет от 712 до 770 тыс. лет. Это свидетельствует о том, что древние люди пытались колонизировать север Европы еще в эру Донского оледенения, пишут исследователи в статье в научном журнале Nature Ecology & Evolution.

"Мы открыли один из потенциально самых старых следов присутствия представителей нашего рода в Европе, который относится к эре Донского оледенения или даже к предшествующим эпохам. Данное открытие свидетельствует о том, что древние люди несколько раз проникали на север Европы во время наступления ледников. Это говорит об их приспособленности к жизни в чрезвычайно холодном климате", - пишут исследователи.

Открытие было совершено группой европейских, южнокорейских и американских ученых под руководством доцента Кембриджского университета (Великобритания) Алистера Ки при проведении раскопок на территории так называемого Старого парка на восточных окраинах Кентербери. Здесь залегают отложения древнего русла реки Стаур, которые формировались на протяжении фактически всей ледниковой эры.

В прошлом ученые уже находили здесь орудия труда возрастом в 560-600 тыс. лет, что делало их одними из самых древних следов пребывания человека на севере Европы. Недавно антропологам и археологам удалось обнаружить еще более древние следы обитания древних людей в виде набора большого числа рубил и других орудий труда ашельской культуры, которые были найдены при повторном изучении раскопов 1920-х годов.

Датировка этих артефактов при помощи радиофлуоресценции показала, что часть из них была неожиданно древней. Их возраст составляет как минимум 712 тыс. лет, а структура окружающих их пластов пород указывает на то, что данные орудия труда относятся к эпохе Донского оледенения, одной из самых суровых климатических эр в истории ледникового периода. В это время почти вся территория Восточной Европы и часть Западной Европы была покрыта ледниками, а температуры были на 7-8 градусов Цельсия ниже, чем сегодня.

Открытие орудий труда в отложениях этой эры говорит о том, что древние люди уже 712-770 тыс. лет назад даже в условиях наступления ледников пытались колонизировать северные регионы Европы, расположенные всего в пяти сотнях километров от северного полярного круга. Это свидетельствует о том, что представители нашего рода выработали ряд приспособлений и культурных новаций, которые помогали им хотя бы временно жить в столь суровых условиях климата, подытожили ученые.