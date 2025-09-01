NBC: США списывают единственный ледокол для изучения Антарктиды

По мнению ученых, это подрывает изучение климата и лидирующие позиции страны в Антарктике

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Национальный научный фонд США (NSF) планирует вывести из эксплуатации свой единственный исследовательский ледокол "Натаниэль Б. Палмер", что, по мнению ученых, подрывает изучение климата и лидирующие позиции страны в Антарктике. Об этом в понедельник сообщает телеканал NBC News.

Вывод судна из эксплуатации оставит американских исследователей без надежного морского доступа к частям Антарктиды, которые уже вносят значительный вклад в повышение уровня моря. "Палмер" является для США ключевым инструментом для понимания экологии региона, круговорота углерода в Южном океане и скорости таяния ледников.

Это решение, как отмечает телеканал, принято на фоне общей политики администрации президента США Дональда Трампа, направленной на сокращение финансирования климатической науки. Ученые обеспокоены тем, что Соединенные Штаты ослабляют свое присутствие в стратегически важном регионе, в то время как другие страны, включая Китай и Россию, наращивают свои полярные научные программы.

В NSF заявляют, что намерены "сосредоточить поддержку на станциях", ссылаясь на предложенное администрацией сокращение бюджета на 55%. Однако ученые указывают на то, что процесс списания ледокола начался до того, как Конгресс утвердил окончательный бюджет, который, по их словам, не предусматривает столь резких сокращений для антарктической программы.