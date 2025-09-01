Центр создан для разработки, исследований и испытаний стратегических высокоточных измерительных систем для координатно-временного обеспечения государства

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Центр высокоточной навигации, позиционирования и систем сбора пространственных данных" создан на базе Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Центр создан для разработки, исследований и испытаний стратегических высокоточных измерительных систем для координатно-временного обеспечения государства. Важнейшими направлениями деятельности станет разработка производственных и технологических стандартов, реализация системы добровольной сертификации и создание конструкторской и программной документации отечественных технологий и разработок", - заявил руководитель центра коллективного пользования МИИГАиК Андрей Куприянов, чьи слова приводятся в сообщении.

Центр создан для повышения доступности уникальной, дорогостоящей и высокоточной исследовательской инфраструктуры как для коллективов университета МИИГАиК, так и для внешних научных, образовательных и производственных организаций, реализующих исследовательские программы и проекты по приоритетным направлениям научно-технологического развития государства. В нем будут создаваться и испытываться важнейшие наукоемкие технологии в части систем высокоточного позиционирования и навигации, сбора и обработки пространственных данных и координатно-временного обеспечения государства.

Оборудование центра, включающее лазерные трекеры с микронной точностью, лазерные сканеры, имитаторы сигналов глобальных навигационных спутниковых систем и климатические камеры, позволит не только разрабатывать альтернативные технологии навигации и позиционирования (по магнитному или гравитационному полю, рельефу и контурам местности, радиосигналам, астрономическим ориентирам), но и тестировать навигационное оборудование в экстремальных условиях. Деятельность центра будет направлена на решение задач в интересах развития транспорта, энергетики, высокоточного сельского хозяйства.

"Формируя единую научно-технологическую инфраструктуру по направлениям исследований, государство стремится сделать ее доступной для всех ученых и коллективов исследователей, независимо от их принадлежности к конкретной организации. С точки зрения экономики важнейший эффект реализации проекта Минобрнауки России - повышение эффективности использования бюджетных средств: создание центров коллективного пользования позволяет избежать дублирования дорогостоящего оборудования и обеспечивает его максимальную загрузку", - отметила ректор университета МИИГАиК Надежда Камынина.