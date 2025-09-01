Степень возмущенности магнитного поля пока слабая, уточнили ученые

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное приходом к Земле облака плазмы от сильной вспышки, началось 2 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Магнитная буря вызвана приходом к Земле облака плазмы, которым сопровождалась вспышка М2.76. Солнечное вещество, как уточнили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, летело к Земле со скоростью 650 км/с.

По информации лаборатории, геомагнитные возмущения могут продлиться от 30 до 45 часов.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.