На базе ЛЭТИ создадут первый в России центр по разработке электротехники мирового уровня

Как сообщили в университете, Центр инженерных разработок также станет площадкой для реализации проектной деятельности студентов, обучающихся по образовательным программам Передовой инженерной школы "Электроника и электротехника" СПбГЭТУ "ЛЭТИ" (ПИШ ЛЭТИ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Центр по разработке электротехники мирового уровня в сферах машиностроения, автомобилестроения и судостроения, а также других отраслей промышленности создадут на базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ". Проект поддержан грантом Минпромторга России, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"СПбГЭТУ "ЛЭТИ" приступил к созданию Центра инженерных разработок Передовой электротехники, назначением которого является разработка и реализация программ инновационной и инженерной деятельности, промышленного (DeepTech) использования наукоемких технологий. Основным партнером проекта выступает АО "Курский электроаппаратный завод" - ключевое предприятие Электротехнического кластера Курской области. Проект занял второе место в конкурсе Минпромторга России на предоставление грантов по созданию центров инженерных разработок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодня одной из задач российской промышленности является достижение технологического суверенитета в ключевых отраслях, среди которых энергетика, машиностроение, судостроение и многие другие. Главная роль ЛЭТИ в проекте - исследования и разработка электротехнического оборудования, построенного на основе современной электронной компонентной базы по четырем технологическим трекам: перспективная силовая преобразовательная техника, системы накопления электроэнергии, Internet of energy (энергопереход), судовая электротехника.

"Создаваемый центр займется решением широкого круга задач - это не только разработка, испытание и внедрение передовых образцов электротехники. Мы рассчитываем, что он станет единым научно-производственным пространством, которое объединит интересы ведущих профильных научных групп и предприятий России", - привели в пресс-службе слова ректора СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Виктора Шелудько.

Как сообщили в университете, кроме того, Центр инженерных разработок станет площадкой для реализации проектной деятельности студентов, обучающихся по образовательным программам Передовой инженерной школы "Электроника и электротехника" СПбГЭТУ "ЛЭТИ" (ПИШ ЛЭТИ), ключевым партнером которой также является АО "КЭАЗ". Это позволит вузу обеспечить опережающую подготовку востребованных в настоящее время рынком труда разработчиков в области силовой схемотехники, силовой электротехники, систем автоматического управления.

По данным пресс-службы, планируется, что к 2031 году объем финансирования работ, которые будут проводиться на площадке Центра инженерных разработок Передовой электротехники, составит более 100 млн рублей ежегодно.