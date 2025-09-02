Разработка поможет сократить потери сырья, сообщил один из авторов патента, доцент кафедры производства и переработки сельхозпродукции НовГУ Сергей Павлов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 сентября. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого запатентовали новый способ уборки льна-долгунца. Российские аграрии смогут повысить качество льноволокна и сократить потери сырья, сообщил ТАСС один из авторов патента, доцент кафедры производства и переработки сельхозпродукции НовГУ Сергей Павлов.

"Лен-долгунец для России - прядильная культура стратегического назначения. Это практически единственное растительное сырье для текстильной промышленности, которое можно выращивать в нашей стране в крупных объемах. При этом у льняной отрасли в России есть ряд проблем. Сейчас мы видим низкую урожайность и качество тресты - льняная солома, прошедшая первичную обработку, сырье для изготовления льноволокна. Страдает и качество получаемого волокна - в последние годы средний номер длинного волокна, производимого отечественными заводами, - от 9,3 до 10. А текстильная промышленность нуждается в волокне №12 и выше. Для возрождения и устойчивого развития льноводства необходимо существенно улучшить качество льносырья и снизить его себестоимость за счет внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий", - пояснил Павлов.

Суть разработки заключается в комбинированном засеве поля, где полосы льна чередуются с полосами многолетних трав. Ширина полосы льна строго соответствует удвоенной ширине захвата отечественных льноуборочных комбайнов, например, ЛК-4А. Это позволяет технике эффективно работать при движении как вперед, так и назад. Ширина же полос трав может варьироваться в зависимости от имеющейся в хозяйстве техники.

Технологический процесс начинается со скашивания травяных полос по мере их созревания. Затем, при достижении льном фазы ранней желтой спелости, производится его теребление и очес семенных коробочек. Ключевым отличием является укладка стеблей льна не на голую землю, а на скошенную травяную подстилку, оставшуюся после уборки трав. Это создает оптимальные условия для естественной вылежки тресты (льняная солома, прошедшая первичную обработку, сырье для изготовления льноволокна). Травяная прослойка предотвращает прямой контакт стеблей с почвой, исключая их загрязнение и подгнивание нижнего слоя, в результате качество тресты и последующего волокна значительно повышается. Таким образом, новая технология решает основную проблему комбайнового способа уборки - ухудшение условий для качественной вылежки. Метод позволяет существенно улучшить качество льносырья и снизить его себестоимость за счет использования ресурсо- и энергосберегающих подходов.