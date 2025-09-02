Впервые изучена микрофлора древнейших мамонтов Земли

Такой анализ помог ученым выявить несколько бактерий, вызывавших болезни среди данных гигантов ледниковой эры

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Палеогенетики и биологи из России и ряда зарубежных стран впервые в истории восстановили и изучили геном микрофлоры нескольких сотен мамонтов, возраст древнейших останков которых составляет свыше 1,1 млн лет. Этот анализ помог ученым выявить несколько бактерий, вызывавших болезни среди данных гигантов ледниковой эры, сообщила пресс-служба Стокгольмского университета.

"Это открытие показывает, что останки древних живых существ могут сохранять в себе не только обрывки их ДНК, но и массу сведений о том, какой микрофлорой они обладали и какие болезни они переносили. Это значительно расширяет наш инструментарий по изучению того, как бактерии могли влиять на болезни, приспособление и вымирание животных плейстоценовой эры", - заявил сотрудник Центра палеогенетики в Стокгольме (Швеция) Том ван дер Валк, чьи слова приводит пресс-служба Стокгольмского университета.

Исследователи, в том числе российские ученые из Москвы, Якутска, Магадана и Санкт-Петербурга, пришли к такому выводу в рамках масштабного проекта, посвященного изучению микрофлоры древних евразийских и североамериканских мамонтов. Как отмечают ученые, современные азиатские слоны периодически переживают вспышки вирусных инфекций и сибирской язвы, чье появление могло резко сократить размеры популяций мамонтов.

Руководствуясь этой идеей, ученые попытались обнаружить обрывки ДНК бактерий в бивнях, зубах, обрывках кожи и мягких тканях тела мамонтов, которые были найдены в разных регионах России, на острове Врангеля и на Аляске в последние несколько десятилетий. В общей сложности исследователи изучили 483 подобных образца, 440 из которых были впервые изучены при помощи современных методов палеогенетики.

Ископаемые следы микрофлоры мамонтов

Проведенный учеными анализ показал, что во многих этих пробах действительно присутствовали обрывки бактериальной ДНК, попавшей в них из организма мамонтов, а не из окружающей среды после захоронения останков этих животных. Изучение этих фрагментов геномов микробов указало на то, что микрофлора мамонтов содержала в себе шесть ключевых групп бактерий, часть из которых присутствует в организме современных слонов и вызывает у них болезни.

В частности, ученые выявили следы присутствия в организме мамонтов аналогов патогенной бактерии Pasteurella multocida, вызывающей вспышки смертельных инфекций среди африканских слонов. Также они открыли обрывки ДНК близких родичей бактерий вида Basfia succiniproducens, участвующих в ферментации пищи в кишечнике жвачных животных, и близких родственников "кариозных" штаммов стрептококка.

Также ученым удалось реконструировать геном одной из бактерий из рода Erysipelothrix, обрывки чьей ДНК были выделены из останков мамонта возрастом в 1,1 млн лет. Это свидетельствует о том, что информация о свойствах микрофлоры древних животных сохраняется вместе с их останками на протяжении очень долгого времени, что позволяет использовать эти обрывки ДНК для изучения того, какую роль микробы играли в жизни давно вымерших живых существ, подытожили ученые.