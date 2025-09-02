Ее оборудование позволяет определять одновременно в одной пробе порядка 17 металлических примесей с точностью до миллионных долей процента

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Уникальная аналитическая лаборатория модуля для ядерной энергетики будущего, в которой будут исследовать уран-плутониевое топливо для инновационного реактора БРЕСТ-ОД-300, введена в работу на Сибирском химическом комбинате (СХК) Росатома, говорится в совместном сообщении пресс-служб топливного дивизиона Росатома ТВЭЛ и АО "Прорыв".

"Лаборатория на МФР уникальна тем, что впервые объектом анализа становится смешанное нитридное уран-плутониевое топливо, которое ранее нигде в мире не изготавливалось в промышленном масштабе. Уникальным для нашей страны является и участок хроматографического разделения для масс-спектрометрии, на котором в непрерывном режиме осуществляются пробоподготовка и измерения. Фактически по ряду характеристик лаборатория в Северске на сегодня лидирует по сложности решаемых задач среди всех заводских лабораторий на российских предприятиях по фабрикации ядерного топлива", - отметил руководитель объединенного отраслевого проекта "Разработка ТВЭЛ и ТВС со СНУП-топливом", заместитель директора ВНИИНМ им. А. А. Бочвара Михаил Скупов.

В лаборатории установлены три твердофазных масс-спектрометра для анализа изотопного состава и массовых долей урана и плутония, а также оптико-эмиссионные спектрометры с индуктивно-связанной плазмой. Оборудование позволяет определять одновременно в одной пробе порядка 17 металлических примесей с точностью до миллионных долей процента.

Создание лаборатории является частью стратегического отраслевого проекта "Прорыв", направленного на реализацию замкнутого ядерного топливного цикла и развитие технологий IV поколения. В рамках проекта в Северске возводится опытно-демонстрационный комплекс, включающий производство топлива, реактор БРЕСТ-ОД-300 и модуль по переработке облученного топлива.