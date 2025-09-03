Технология позволит и увеличить урожайность, и дать фермерам стабильный дополнительный доход от продажи электроэнергии, поделился руководитель лаборатории "Зеленая энергетика" кластера "Технологии защиты природы" МГТУ им. Н.Э. Баумана Егор Локтионов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Ученые создадут интегрированные агроэнергетические системы для ведения сельского хозяйства в экстремальных условиях Арктики и южной Индии. Об этом в преддверии сессии ВЭФ "Россия - Индия: экономика будущего" сообщил ТАСС руководитель лаборатории "Зеленая энергетика" кластера "Технологии защиты природы" МГТУ им. Н.Э. Баумана Егор Локтионов.

Проект будет реализован в 2025-2027 годах при поддержке Российского научного фонда и Министерства науки и технологий Индии. Технология позволяет одновременно выращивать сельхозкультуры и производить электроэнергию на одном участке. Она имеет особенное значение для регионов с экстремальными климатическими условиями, уже опробуется бауманцами в российской Арктике и может быть в дальнейшем использована при освоении космоса.

"Технология позволит и увеличить урожайность, и дать фермерам стабильный дополнительный доход от продажи электроэнергии, снижая их зависимость от капризов погоды и рыночных цен на сельхозпродукцию. Солнечные панели не только генерируют энергию, но и создают благоприятный микроклимат для растений. Использование получаемой энергии на месте поможет интенсификации и роботизации сельского, рыбного и лесного хозяйства, что обеспечит возможность его ведения в экстремальных условиях - таких как в Арктике или летом на юге Индии (сельхозсезон там зимой)", - рассказал Локтионов.

Развитие агривольтаики

Бурное развитие солнечной энергетики в мире все острее ставит вопрос отвода земель под создание солнечных электростанций. Решением этой проблемы является совместное использование поверхностей как для генерации энергии, так и для иной хозяйственной деятельности. Для этого фотоэлектрические модули интегрируются в строительные конструкции, располагаются на бросовых землях, например, в охранной зоне объектов инфраструктуры, устанавливаются на высоте, достаточной для иного использования земель, например, сельскохозяйственного.

"Последнее направление, именуемое агрофотовольтаикой, или агривольтаикой, быстро набирает популярность. Было показано, что его реализация может значительно увеличить и стабилизировать удельный доход с земельного участка при совместном использовании для выращивания сельхозкультур или выпаса скота и производства энергии. Энергию можно продавать в сеть или использовать на месте - для электротранспорта, переработки и хранения продукции, производства удобрений", - пояснил Локтионов.

Основным преимуществом такого тандема является дополнительный доход, получаемый от генерации энергии, а основной проблемой - снижение урожайности некоторых культур вследствие затенения и изменения режима увлажнения почвы.

"В итоге ожидаемый доход с единицы площади сельхозугодий возрастает в среднем на 60%, но может, в зависимости от местности и культуры, как снижаться, так и достигать 15-кратного роста. В то же время известно, что по сравнению с продажей на оптовом рынке, наибольшие выгоды достигаются при использовании электроэнергии в месте ее генерации, а интенсификация сельского хозяйства ограничивается доступностью энергии непосредственно в угодьях", - отметил он.

Сервисы для аграриев

Новизна проекта заключается в комплексном и междисциплинарном подходе к проблеме - экосистемном в широком смысле. Коллектив проекта объединяет специалистов в области возобновляемой энергетики, электрификации сельского хозяйства, агротехнологий и искусственного интеллекта, что позволяет реализовать комплексный подход к решению вопроса, всесторонне рассматривая физиологическую, экологическую, техническую и экономическую составляющие.

"Мы предлагаем исследовать новые возможности применения агривольтаики, не только взаимное влияние конструкций и растений на урожайность и выработку электроэнергии. Будет рассмотрен вопрос интеграции наплавных солнечных электростанций с аквахозяйством. В том числе, будет исследован энергобаланс производства водорода водорослями в качестве альтернативы электролизу", - рассказал руководитель проекта.

Для обобщения и предоставления доступа обществу к результатам проекта будет создан открытый веб-геосервис, где с помощью ИИ можно будет получить рекомендации по внедрению агривольтаики и оценку экономического эффекта в конкретной местности для разных вариантов ведения сельского хозяйства.

О форуме

