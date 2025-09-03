Предполагается, что к октябрю и ноябрю объект наберет достаточную яркость, чтобы быть заметным на небе

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Комета C/2025 A6 Lemmon этой осенью будет доступна для наблюдений во всех странах Северного полушария Земли в высоких и умеренных широтах, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

Объект C/2025 A6 Lemmon был открыт 3 января 2025 года. Ожидается, что к октябрю и ноябрю он наберет достаточную яркость, чтобы быть заметным на небе.

"Эта комета очень удачно идет по северному небу на фоне хорошо известных российским наблюдателям созвездий: Рысь, Большая Медведица, Гончие Псы, Волопас. Поэтому комету будет видно во всех странах Северного полушария в умеренных широтах", - сказал ученый корреспонденту ТАСС.

Сейчас блеск кометы слишком мал для наблюдений. Максимума яркости (8-й звездной величины) она достигнет примерно 8 ноября, но этого также будет недостаточно для наблюдения невооруженным глазом.

"Есть надежда, что после прохождения перигелия орбиты из ядра кометы будут выброшены пыль и газ, и она окажется ярче. Впрочем, шансы на это не очень велики: комета уже не раз проходила в окрестностях Солнца, и то, что она могла легко выбросить, скорее всего, она уже выбросила во время предыдущих визитов к центру Солнечной системы. Тем не менее, шансы на то, что комета окажется ярче, чем можно ожидать согласно прогнозу, сохраняются", - пояснил Язев.