МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российский разработчик программного обеспечения Сбертех, провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru и IT-сообщество Хабр объявили о старте грантовой программы "Код без границ", направленной на поддержку авторов open source проектов, об этом сообщила пресс-служба Сбертех.

"Программа "Код без границ" объединяет ресурсы Сбертеха, Cloud.ru и Хабра, чтобы предоставить разработчикам уникальные возможности - от финансовой поддержки до доступа к экспертизе и профессиональным инструментам разработки на GitVerse", - сказал генеральный директор Сбертеха Максим Тятюшев.

Участники смогут побороться за победу в четырех номинациях: "AI-инновации", "Наука и образование без границ", "Для всех и каждого", "Разработка для разработчиков". Авторы лучших решений получат денежные гранты, облачные ресурсы и доступ к профессиональному сообществу для масштабирования проектов.

Проекты должны быть размещены на GitVerse - российской платформе для работы с кодом. Она позволяет бесплатно публиковать репозитории с открытым и закрытым доступом, переносить разработки с других git-сервисов в один клик, автоматизировать CI/CD-процессы, работать в командах и использовать AI-ассистента для рутинных задач. Благодаря размещению в России исключены риски недоступности кода для отечественных пользователей.

Прием заявок открыт с 3 сентября по 31 октября, экспертный отбор пройдет в ноябре - с 1 по 30, а результаты будут объявлены в декабре 2025 года.

Информация о правилах конкурса размещена на сайте организаторов.