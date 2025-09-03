Насекомые жили 37 млн лет назад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) открыли новый вид муравьев в балтийском янтаре, который жил порядка 37 млн лет назад. Он обладает уникальными рогами, что ранее никогда не встречалось у подобных насекомых, рассказал журналистам доцент кафедры прикладной экологии СПбГУ Дмитрий Дубовиков.

"Этот уникальный образец мы назвали Eridanomyrma unipetropolitana - это новый род и новый вид, потому что ничего похожего среди современных и ископаемых [муравьев] мы не знаем. <…> Самое уникальное у этого вида - это строение головы, совершенно нет ничего похожего - отсутствуют простые глазки, которые могут свидетельствовать о подземном образе жизни, есть уникальные мандибулы (челюсти, прим. ТАСС) и уникальное строение клипеуса (передняя верхняя часть головы насекомых, прим. ТАСС) - рога, которые никогда у муравьев не встречались", - сказал он.

По словам ученого, необычный образец был обнаружен в 2024 году на территории Калининградской области и представляет собой крылатую самку муравья. Название вида ученые посвятили 300-летию Санкт-Петербургского университета, который отмечали в 2024 году.

Как рассказал Дубовиков, насекомое могло жить порядка 37 млн лет назад. Новый вид относится к подсемейству Formicinae, но его анатомия уникальна. На голове у насекомого обнаружились два симметричных выроста, напоминающих рога. Челюсти также имеют необычную форму: они узкие и острые, как у хищных ос, что указывает на способность охотиться. Но особенно удивительно отсутствие у самки простых глазков - органов, которые есть у большинства крылатых муравьев и помогают им ориентироваться в пространстве.

Ученые предполагают, что муравей мог вести скрытный образ жизни: либо был хищником, который прятался в полостях растений или почве, либо социальным паразитом, захватывающим чужие колонии. Его необычные челюсти могли использоваться для убийства добычи или даже самок других муравьев.

"Образец уникальный, мы получили целый набор признаков и представлений об образе жизни, что очень важно для понимания о процессах, которые тогда происходили. Если это социальный паразитизм, то мы имеем первый пример", - добавил специалист.