Ученые расшифровали геномы трех сотен древних славян

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Палеогенетики расшифровали и сравнили друг с другом геномы трех сотен древних славян, живших на территории Восточной Европы в конце античной эры и последующие эпохи. Это помогло раскрыть историю первых миграций славянских народов и указало на их потенциальную прародину в регионе между Днестром и Доном, сообщила пресс-служба немецкого Института эволюционной антропологии (EVA).

"Пока у нас достаточно мало прямых свидетельств в пользу этого из предположительных ядерных регионов раннего расселения славян. Тем не менее, проведенный нами анализ дал первые конкретные намеки на то, что прародина всей славянской общности находится где-то в регионе между Днестром и Доном", - заявил научный сотрудник EVA Йоша Гретцингер, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечается в сообщении, история расселения славян по Восточной Европе уже много веков является предметом споров среди историков, антропологов и лингвистов. Первые упоминания славян встречаются в византийских и западноевропейских хрониках VI века нашей эры, однако характер их миграций и взаимодействий с автохтонными народами Восточной Европы оставался загадкой из-за крайне малого числа древнейших славянских артефактов и отсутствия у них письменности до появления азбуки Кирилла и Мефодия или освоения латиницы.

Ученые сделали большой шаг к получению подобных сведений при изучении структуры 550 геномов древних жителей Восточной Европы, в число которых вошли три сотни древних славян из современной Германии, Польши, Чехии и Хорватии, а также неславянские народы Балтики и славянские и неславянские обитатели Волго-Окского региона. Ученые сравнили наборы мелких мутаций в этих образцах древней ДНК, а также провели аналогичный анализ для 10,5 тыс. геномов современных жителей Европы.

Генетическая история славян

Этот анализ показал, что славяне действительно проникли во все изученные регионы Восточной и Южной Европы в VI-VIII веках нашей эры, в результате чего они заместили примерно 80% местного генофонда, основу которого составляли родственники современных народов Северной и Северо-Западной Европы, а также выходцы из Восточного Средиземноморья. Как считают ученые, этот процесс протекал в основном мирным путем, в результате массовых миграций крупных семей и семейных союзов древних славян.

Некоторые особенности в структуре геномов этих древних мигрантов указывают на то, что их общая родина находилась на территории между югом Белоруссии и центральными регионами Украины. На настоящий момент времени у ученых отсутствуют образцы древней ДНК из данных регионов, которые относятся к эпохе расселения славян, что не позволяет однозначно говорить о данном регионе как о прародине всех славянских народов. Последующие исследования, как надеются палеогенетики, позволят подтвердить эту гипотезу или опровергнуть ее.

При этом исследователи обнаружили, что одними из самых близких современных родственников древних славян являются лужицские сербы, проживающие на территории региона Лужица в Германии. Несмотря на бурную историю данного региона Европы и постоянные взаимодействия с другими народами Германии, им удалось сохранить генетический профиль, наиболее близкий к древним славянам времен средневековья, подытожили ученые.