Такое открытие меняет представления ученых о характере геологической эволюции Марса

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Планетологи из Китая и США обнаружили в данных, собранных сейсмометром миссии InSight во время ее работы на Марсе, свидетельства того, что внутри жидкого ядра четвертой планеты Солнечной системы действительно скрывается твердое металлическое ядро. Это существенным образом меняет представления ученых о характере геологической эволюции Марса, пишут исследователи в статье в журнале Nature.

"При анализе двух разных типов сейсмических волн, зафиксированных инструментами зонда InSight, мы обнаружили свидетельства того, что Марс обладает твердым внутренним ядром. Его радиус составляет порядка 613 км, а характер перемен в движении сейсмических волн указывает на то, что внутреннее ядро Марса содержит в себе большие количества легких элементов", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа американских и китайских планетологов под руководством профессора Научно-технологического университета Китая (Хэфэй) Суня Даоюаня при анализе данных, которые были собраны сейсмометром миссии InSight с декабря 2018 года по декабрь 2022 год. За это время данный прибор зафиксировал несколько тысяч марсотрясений, часть из которых обладала достаточной силой для того, чтобы один или несколько раз пройти через ядро планеты или отразиться от его поверхности.

Ученые проанализировали два типа подобных сейсмических волн, первый из которых проходит через все ядро планеты и отражается от его внутренней границы, а второй - проходит через всю толщу планеты и только затем возвращается назад. Эти расчеты показали, что первый тип колебаний достигал сейсмометра InSight примерно на 50-200 секунд быстрее, чем это должно происходить в том случае, если бы ядро Марса было полностью жидким.

Это указало на наличие твердого внутреннего ядра, через которое волны движутся на 30% быстрее. Ранее предположение о наличии у Марса твердого ядра уже высказывали европейские геохимики, открывшие соединение железы и серы, аналог которого может составлять основу твердого ядра Марса. Как отмечают ученые, проведенный ими анализ данных с сейсмографа InSight говорят в пользу того, что в ядре Марса действительно скрывается большое количество серы, на чью долю приходится до 12-16% от его общей массы.

Эта гипотеза объясняет наличие твердого ядра у Марса, однако ее сложно совместить с тем, что у Марса отсутствует постоянное магнитное поле, наличие которого на Земле связано с наличием у нее внутреннего ядра. Также эта идея плохо совместима с еще одним открытием зонда InSight - наличием своеобразной "кремниевой шубы", которая окружает ядро Марса и мешает теплу покидать его пределы. Последующие расчеты теоретиков, а также отправка новых миссий на Марс, как надеются исследователи, помогут разрешить эти противоречия.

О ядре Марса

По текущим оценкам планетологов, Марс обладает жидким металлическим ядром, чей диаметр составляет примерно 1,65 тыс. км. Недавно проведенные замеры при помощи зонда InSight показывают, что оно значительно отличается от его земного аналога не только по размерам, но и структуре. В частности, марсианское ядро окружает плотная оболочка из силикатов, мешающая теплу "сбегать" из толщи жидкой части ядра в соседние прослойки мантии Марса, что не характерно для земного ядра.