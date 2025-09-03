Речь идет о книгах, которые были подготовлены к изданию советским историком Виктором Шунковым

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 сентября. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) готовят к публикации архивные документы периода XVI-XVII веков. Речь идет о кабальных книгах, которые были подготовлены к изданию советским историком Виктором Шунковым, но так и не были опубликованы, сообщила ТАСС доцент кафедры всемирной истории и международных отношений НовГУ Елизавета Попова.

"Кабальные книги Новгорода и новгородских пятин ("районов" Новгородчины - прим. ТАСС), в отличие от большинства других, сохранились и были переданы из Новгорода в Москву в 1880-е годы. Более того, составление и хранение документации в Новгороде отличалось особой педантичностью. В связи с чем еще до революции появились публикации из собраний графа Толстого и Ивана Беляева, которые представляют собой небольшие по объему публикации отдельных книг. Но так как кабальные книги это массовый источник, интересно обратиться к работам, охватывающим несколько кабальных книг в одном издании, в частности, к наследию Виктора Шункова", - сказала Попова.

Шунков подготовил к изданию ранее неизвестные новгородские кабальные книги за 1592-1609 годы с 2 401 записью кабал и крепостных зависимостей. Это 15% от всех известных кабальных книг. Издание должно было состоять из 24 томов и включало сведения по Новгороду и каждой из пятин в отдельности. При подготовке он использовал авторскую методику сокращения текста и "отптимизации" массовых источников. Принцип сокращения подразумевал изъятие словосочетаний, повторяющихся из записи в запись: дата написания кабалы, имена дьяков, отметка о сборе пошлин, подписи дьяка и свидетелей и так далее. Это было сделано, чтобы не перегружать читателя информацией, но при этом дать ему возможность представить себе полный текст любой записи.

Почему эти тексты кабальных книг не были изданы

Работа Шункова была подготовлена к публикации в 1938 году, но так и не увидела свет. После Великой Отечественной войны ученый уже не вернулся к этой теме. Сейчас его наследием занимаются доцент кафедры всемирной истории и международных отношений Елизавета Попова и младший научный сотрудник Научно-исследовательского центра НовГУ Кирилл Демьянов.

Сейчас подготовленные к публикации Виктором Шунковым кабальные книги хранятся в его именном фонде архива РАН. Они никогда не публиковались. Задача, которую ставят перед собой ученые НовГУ - опубликовать эти материалы и сделать их доступными для широкого круга читателей.

"Главная цель нашего проекта - проверить работу Шункова, то есть сличить с оригиналами кабальных книг, и опубликовать ее с комментированным текстом. Работа в этом направлении ведется на средства гранта Российского научного фонда. Обзор исследования стал возможен благодаря грантовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Десятилетия науки и технологий. Комментарии будут включать нашу вводную статью о работе Шункова, о том, в каком состоянии сейчас находятся документы. Комментарии самого Шункова и его предисловие также останутся и будут в печати", - пояснила Павлова.