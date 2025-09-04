По прогнозам экспертов, экономический ущерб для арктической инфраструктуры от таяния мерзлоты может составить до 1,7 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Технологию принудительного охлаждения с помощью специальной установки для термостабилизации грунтов разработали в Якутске. Об этом сообщил ТАСС в преддверии сессии ВЭФ "Бизнес в климатическом завтра: риски и адаптация" доктор технических наук, профессор кафедры промышленного и гражданского строительства, руководитель проектов Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета Терентий Корнилов.

По наблюдениям российских и зарубежных специалистов, изменение климата отличается своей особенностью: Арктика нагревается в два раза быстрее, чем в среднем по миру. По прогнозам экспертов, общий экономический ущерб для арктической инфраструктуры в России от таяния мерзлоты может составить до 1,7 трлн рублей.

"Совместно с компанией "Сэттэ" разрабатываем систему термостабилизации на базе холодильных машин. Хладагент охлаждается в установке до минус 10-17 градусов и по системе трубопроводов подается через вертикальные трубки в грунт, снижая его температуру и замедляя оттаивание. Мы буквально "отапливаем" грунт холодом", - рассказал Корнилов.

Риски таяния мерзлоты

Ученый отмечает, что в связи с потеплением климата в республике Якутия наблюдается устойчивое повышение среднегодовых температур и деградация вечномерзлых грунтов, что создает серьезные риски для зданий и инфраструктуры.

По данным исследований сотрудников института мерзлотоведения СО РАН, с 1991 года среднегодовая температура воздуха в Якутске по сравнению с периодом 1960-1990 годов выросла на два градуса. При этом с 1970-х годов наблюдается устойчивый восходящий тренд потепления.

"Потепление климата, а также влияние антпропогенно-техногенных факторов привели к росту фоновой температуры мерзлых грунтов на территории Якутска. Сегодня строители вынуждены применять сваи длиной 15 и более метров, а на некоторых объектах дополнительно устанавливаются сезонно-охлаждающие устройства", - пояснил доктор технических наук.

Новые методы

По словам профессора, последствия оттаивания вечной мерзлоты уже проявились при строительстве некоторых зданий Якутска. Проведенные в 2024 году натурные исследования подтвердили эффективность применения машины с большой холодопроизводительностью и возможностью подключения замораживающих вертикальных трубок для термостабилизации высокотемпературных грунтов в условиях Якутска. Выполненные в начале лета мероприятия по термостабилизации грунтов позволили застройщику начать возведение железобетонного каркаса и соответственно сократить сроки строительства многоквартирного дома.

"Срок службы каменного здания - не менее 80 лет. Уже сейчас при закладке фундаментов зданий и сооружений мы должны учитывать, как изменится температура воздуха и грунтов через 30-50 лет. Поэтому важно закладывать в грунты основания потенциал для термостабилизации различными методами - это наша превентивная мера", - подчеркнул инженер.

Одновременно с этим кафедрой "Проектирование, строительство и технологии" Инженерно-технического института СВФУ ведутся исследования и моделирование новых типов свай, в том числе комбинированных - с интегрированными охлаждающими трубками, которые можно будет активировать при необходимости.

