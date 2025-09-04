При этом забор образцов по-прежнему будет проводить человек, рассказал председатель Дальневосточного отделения Российской Академии наук Юрий Кульчин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Сейчас ученые работают в том числе над созданием чипа, который сможет проводить биохимический анализ крови на месте, без лабораторных исследований, сообщил ТАСС председатель Дальневосточного отделения Российской Академии наук Юрий Кульчин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сейчас мы создаем чипы, которые позволят проводить анализ крови на месте. Забор будет проводить человек, а аппарат за считаные минуты проводить полный биохимический анализ крови и выдавать результат", - рассказал Кульчин.

Сейчас на Дальнем Востоке активно работают над развитием новых технологий: внедрением искусственного интеллекта в самые разные области, а также над созданием беспилотных аппаратов различного назначения.

Академик РАН добавил, что искусственный интеллект нужен там, где есть работа с большим объемом информации. Сейчас его применяют в самых разных областях - медицине, океанологии. Активно пользуются технологиями искусственного интеллекта сотрудники Ботанического сада - отслеживают изменение популяций тех или иных растений, оценивают скорость их роста, болезни, цветение и многие другие процессы. Также сотрудники практических всех подразделений РАН используют в своей работе беспилотные аппараты. Председатель Дальневосточного отделения отметил, что сейчас беспилотники делятся на три вида: летающие, надводные и подводные.

"Более 40 лет мы занимаемся созданием автономных подводных необитаемых аппаратов. В данном случае, у нас разработаны более 20 различных видов беспилотников, которые успешно используют для различных задач: поиск затонувших судов, изучение биологии дна. Сейчас им пытаемся придать функции исполнительские, институт морских технологий ведет такую работу. Новые аппараты сами принимают решение на основании заданной им программы, а также могут брать различные предметы со дна и взаимодействовать с ними", - подчеркнул Кульчин.

