Экспертиза коллег из КНР и деятельность российских сотрудников позволят вузу стать трансграничным хабом компетенций в сфере ледотехники

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Специалисты китайских вузов - Тяньцзиньского университета и университета Цзянсу войдут в экспертный совет Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема (ПГУ им. Шолом-Алейхема). Их экспертиза и наши сильные компетенции позволят вузу стать трансграничным хабом компетенций в сфере ледотехники, сообщила ТАСС ректор ПГУ им. Шолом-Алейхема Наталья Баженова на полях X Восточного экономического форума.

"Мы пригласили коллег, и они дали предварительное согласие на вхождение в международный совет университета. Это экспертный совет по вопросам выбора направлений для дальнейшего продвижения научной и образовательной политики на международном уровне. Там будет вестись обсуждение в том числе о развитии ПГУ им. Шолом-Алейхема по целевой модели трансграничного университета. У Еврейской автономной области (ЕАО) 550 км границы с КНР, у нас есть амбиция стать хабом на границе России и Китая, где аккумулируются компетенции в сфере развития ледотехники", - обозначила ректор.

Она добавила, что при Молодежной научной лаборатории ледотехники ПГУ им. Шолом-Алейхема создан уникальный опытный ледовый бассейн, аналогов которому в мире не более трех десятков, а в России - всего три. Имеющаяся материальная база позволяет специалистам изучать вопросы механики разрушения льда в условиях изгибно-гравитационного резонанса. Научно-производственный цех, оснащенный современным обрабатывающим оборудованием, в том числе станками с числовым программным управлением и 3D-принтерами, используется студентами, аспирантами и молодыми учеными вуза для разработки и изготовления прототипов устройств, способных эффективно разрушать снежный и ледяной накат.

В университете гармонично сочетается научная и образовательная работа. Этому способствует техническое оснащение вуза и труд молодых специалистов, многие из которых начинают работу в лабораториях со второго курса бакалавриата. Помимо достойной заработной платы - до 70 тыс. рублей, научные работы молодых исследователей поддерживаются грантами врио губернатора ЕАО Марии Костюк.