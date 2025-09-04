В ИТМО создали платформу для проведения генетических исследований

Разработка позволит воспроизводить весь цикл анализа в одном интерфейсе, при этом для работы с ним необходимы минимальные технические знания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Ученые университета ИТМО создали платформу для проведения генетических исследований. Разработка позволяет воспроизводить весь цикл анализа в одном интерфейсе, при этом для работы с ним требуются минимальные технические знания, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Магистранты AI Talent Hub ИТМО разработали облачную платформу GenomeAI, которая позволяет проводить весь цикл генетического анализа в одном интерфейсе: от загрузки данных до интерпретации результатов. Кроме того, для работы с этим инструментом нужны минимальные технические знания. С помощью GenomeAI можно выполнять секвенирование, первичную обработку данных и анализ вариаций, например, сравнивать онкогенные мутации в геноме с нормальными образцами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генетический анализ необходим, например, для диагностики наследственных заболеваний и прогнозирования их развития, планирования семьи и выявления патологий у плода, а также подбора индивидуальной терапии. При этом проведение таких исследований предполагает работу с большим массивом информации, из-за чего специалисты сталкиваются с необходимостью в ручной настройке цифровой инфраструктуры, где хранятся и обрабатываются данные, и риском их потери.

Одно из наиболее оптимальных решений этой проблемы - автоматизация работы с генетическими данными. Однако существующие на российском рынке инструменты с подобным функционалом позволяют выполнять лишь отдельные этапы анализа, требуют владения специальными техническими навыками и недоступны для маленьких лабораторий из-за высокой стоимости.

По данным пресс-службы, разработанная платформа позволяет проводить исследования как на базе небольших лабораторий, так и крупных биотехнологических компаний и НИИ. Для этого предусмотрены разные системы установки сервиса и тарифные версии с разным функционалом. Защиту информации на платформе обеспечивает многоуровневая система безопасности, которая по своей структуре схожа с банковской.

"Небольшие лаборатории могут установить бесплатный стартовый пакет с ограничением по объему данных. В случае же с крупными компаниями, где остро стоит вопрос защиты данных, мы прорабатываем возможность развертывания on-premise нашей системы. Мы хотим сохранить баланс между текущей потребностью в наличии мощностей, безопасности и конечной стоимостью продукта для пользователя", - привели в пресс-службе слова автора проекта, магистранта института прикладных компьютерных наук ИТМО Андрея Жирова.