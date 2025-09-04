Необычный выброс плазмы в виде луча произошел на Солнце

Отмечается, что явление, предположительно, возникло в результате быстрой перестройки магнитного поля после слабой вспышки

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Необычный выброс плазмы в виде луча был зарегистрирован в северном полушарии Солнца 4 сентября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Необычный выброс массы был зарегистрирован сегодня в северном полушарии Солнца. Плазма была выброшена не в форме магнитной петли, как это обычно наблюдается, а в виде прямого луча (джета), направленного под острым углом к солнечной поверхности", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что явление, предположительно, возникло в результате быстрой перестройки магнитного поля после слабой вспышки, в результате которой возникла открытая магнитная структура столь необычной формы.