Выявлен белок, заставляющий бурый жир быстрее сжигать лишние калории

Понимание этого позволит создать новые средства для борьбы с ожирением

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Европейские молекулярные биологи обнаружили, что клетки бурого жира начинают значительно более активно сжигать лишние калории при повышении концентрации белка нейритина-1, который в прошлом связывался с работой нервной системы. Понимание этого позволит создать новые средства для борьбы с ожирением, сообщила пресс-служба испанского Института биомедицинских исследований (IRB).

"Наши эксперименты указывают на то, что нейритин-1 является перспективной "мишенью" для новых терапий от ожирения и связанных с ним сбоев в работе организма, в том числе диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени. Главный их плюс будет заключаться в том, что эти средства будут воздействовать на организм совершенно иным путем по сравнению с уже существующими подходами", - заявила научный сотрудник IRB Мануэла Санчес-Футри, чьи слова приводит пресс-служба института.

Ученые пришли к такому выводу при изучении функций различных генов, управляющих активностью и жизнедеятельностью клеток белого и бурого жира. Ученых интересовало, какие участки ДНК отвечают за запуск программы сжигания лишних калорий в клетках бурого жира, для чего исследователи "отключали" одну из двух копий этих генов в ДНК мышей и наблюдали за переменами в жизнедеятельности их организма.

Эти опыты показали, что один из подобных участков ДНК, ген RAP250, играл роль своеобразного метаболического "тормоза" для жировых клеток. Его отключение привело к тому, что мыши стали необычно стойкими к развитию ожирения и диабета даже при питании высококалорийной диетой в результате ускорения метаболизма в клетках бурого жира. Рост их активности сопровождался переменами в работе восьми сотен участков ДНК и связанных с ними белков, чьи свойства ученые детально изучили.

Проведенный биологами анализ показал, что ключевую роль в этих процессах играет белок нейритин-1, чья выработка подавляется геном RAP250 в организме обычных грызунов. В прошлом он связывался с работой нервной системы, однако ученые обнаружили, что этот белок также стимулирует работу митохондрий, клеточных "энергостанций", и заставляет их активнее сжигать калории.

Руководствуясь этой идеей, ученые создали генную терапию, которая повышает выработку нейритина-1 в жировых клетках, и проверили ее в опытах на мышах. Терапия защитила мышей от развития ожирения при питании высококалорийной пищей и ускорила метаболизм их жировой ткани. Это дает надежду на то, что стимуляция выработки нейритина-1 в организме человека станет привлекательной альтернативой для уже существующих лекарств от ожирения, подытожили биологи.

О буром жире

Бурый жир обычно встречается в тканях младенцев и детенышей и используется для обогрева тела. По мере роста бурый жир исчезает. В организме взрослых людей и животных преобладает белый жир, запасающий, а не уничтожающий, лишние калории. Недавно ученые обнаружили, что некоторые гормоны и вещества могут обращать этот процесс вспять, что породило интерес к разработке подходов, стимулирующих образование бурого жира или заставляющих белый жир вести себя аналогичным образом.