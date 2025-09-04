Они делают это для "выживания"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Раковые клетки способны вносить некую "правку" в рибонуклеиновую кислоту (РНК) своих генов. К такому, в частности, выводу пришли специалисты в области медицины, химии и физики в ходе масштабного совместного исследования, сообщили в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ).

"Ученые МФТИ совместно с коллегами из Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и Института биоорганической химии имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН систематизировали процессы редактирования РНК, происходящие в раковых клетках. Они выяснили, что раковые клетки для выживания способны вносить "правки" в РНК своих генов", - отметили в пресс-службе.

Редактирование РНК, как объяснили ученые, это важный естественный клеточный механизм, при котором специальные ферменты вносят изменения в уже синтезированные молекулы РНК, корректируя генетическую информацию в клетке. Такие "правки" помогают клетке гибко управлять работой генов, создавая дополнительные варианты белков. Этот механизм позволяет здоровым клеткам эффективно защищаться от некоторых вирусов, но он же и дает раковым клеткам устойчивость к терапии.

Междисциплинарный научный коллектив считает перспективным направлением разработку генетических систем нового поколения, где вместо классического фермента Cas9, редактирующего ДНК, станут использоваться его модифицированные версии, редактирующие именно РНК. Такой подход позволит исправлять "опечатки" в уже синтезированных молекулах, не затрагивая генома. Это особенно важно для раковых клеток, где массовые изменения редактирования РНК нарушают работу сотен генов.

По словам исследователей, предварительные данные показывают, что направленная коррекция процессов редактирования способна подавлять программы канцерогенеза в опухолевых клетках. В будущем такое таргетирование РНК может открыть путь к созданию персонализированной терапии, адаптированной под конкретные профили редактирования РНК в опухолях конкретных пациентов.